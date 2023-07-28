Представители британского Минобороны признали, что отправляли имейлы в Мали вместо США из-за ошибки в написании домена после символа @: они писали «ml» вместо «mil». Об этом сообщает The Guardian.

Теперь в ведомстве проводят расследование. Там добавили, что по ошибке в Мали было отправлено «небольшое количество» писем. Также, по словам представителя Минобороны Великобритании, имейлы не содержали информации, которая могла бы угрожать операционной безопасности.

Ранее стало известно, что из-за аналогичной ошибки в Мали было отправлено несколько миллионов электронных писем, предназначенных для Минобороны США. По данным Financial Times, речь шла о документах с медицинской и финансовой информацией, картах американских военных объектов и данных о запланированных официальных поездках американских чиновников. Пользователи, которые думали, что отправляли эти письма в министерство обороны, также допускали ошибку в написании домена. При этом среди имейлов не было документов с грифом «секретно».

Власти Мали тесно сотрудничают с Россией. В 2020 году в стране произошел военный переворот, после чего там начали действовать наемники ЧВК Вагнера. Кроме того, Мали стала одной из шести африканских стран, которым Владимир Путин пообещал бесплатные поставки зерна на фоне провала «зерновой» сделки.

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