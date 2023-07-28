Министерство юстиции Бразилии отказалось выдать США российского сотрудника ГРУ Сергея Черкасова. Американские власти обвиняют его в шпионаже и рассматривают как возможного кандидата для обмена на арестованного в России журналиста Эвана Гершковича. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Власти Бразилии получили два запроса об экстрадиции — от России и США. 17 марта 2023 года Верховный суд страны принял решение выдать Черкасова России. В Минюсте страны заявили, что департамент возврата активов и международно-правового сотрудничества посчитал запрос на выдачу от США необоснованным, так как в ведомство уже поступил запрос на экстрадицию от российских властей.

При этом WSJ со ссылкой на высокопоставленного представителя бразильского правительства пишет, что решение об экстрадиции Черкасова, «является предварительным» и власти еще будут его рассматривать.

О деле Сергея Черкасова стало известно летом 2022 года. Тогда он пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге. Однако сделать этого ему не удалось, власти Нидерландов сочли его бразильские документы на имя Виктора Мюллера Феррейра поддельными и выслали его в Бразилию.

Там он позже был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в подделке документов. 24 июля этот срок был сокращен до пяти лет и двух месяцев. Как утверждает ТАСС, согласно местному законодательству, это в ближайшие дни позволит россиянину начать отбывать его условно.

После ареста Черкасова летом 2022 года российские силовики направили своим бразильским коллегам запрос на его экстрадицию, сообщив, что на родине он якобы обвиняется в контрабанде наркотиков.

Как писали Bellincat и The Insider в совместном расследовании, обвинения против Черкасова в России, вероятно, были намеренно сфабрикованы, чтобы не допустить его выдачи в США.

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