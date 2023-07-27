Украинская армия перешла к основному этапу своего контрнаступления. Об этом со ссылкой на источники среди американских военных и чиновников пишут газета New York Times и агентство Bloomberg.

По данным изданий, в новом этапе наступательной операции будут задействованы подразделения, обученные и вооруженные западными союзниками Украины, которые до сих пор оставались в резерве. Тысячи украинских солдат уже перебрасывают к линии фронта.

Информацию о начале нового этапа украинского контрнаступления косвенно подтверждает и российское Минобороны. Накануне там заявили о «массированной атаке силами трех батальонов, усиленных танками» в южной части Запорожской области — в частности, в районе Орехова.

В то же время некоторые собеседники журналистов предупредили, что происходящее на фронте может быть подготовительной операцией к главному удару ВСУ или переброской подкреплений для ротации подразделений, находящихся на передовой.

NYT пишет, что до сих пор главной задачей наступающей украинской армии было пробить брешь в оборонительных порядках российских военных, чтобы затем в нее могли прорваться более крупные силы ВСУ. Издание отмечает, что достижение этой цели серьезно осложняется тем, что к началу украинского контрнаступления российские войска смогли построить на оккупированных территориях мощную оборонительную сеть из минных полей, траншей, бункеров, противотанковых ловушек и заграждений.

По данным NYT, район Орехова является одним из трех главных направлений украинского контрнаступления. В случае успеха там, ВСУ могут прорваться к расположенному южнее Токмаку, а затем и к Мелитополю, получив выход к Азовскому морю.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.