Владимир Путин во время общения с журналистами на форуме в Санкт-Петербурге заявил, что в последние дни «активизировались» боевые действия в Украине.

«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении», — сказал он.

По словам Путина, широкомасштабное украинское контрнаступление началось еще 4 июня. «Это очевидный факт, причем об этом говорит и задействование так называемых стратегических резервов вооруженных сил Украины», — пояснил он.

Кроме того, Путин сказал, что в последние несколько дней украинские военные якобы не имели успеха «ни на одном из участков боестолкновений» и были отброшены «с большими потерями».

«Кроме боевой техники у противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника», — утверждает Путин.

В то же время о ситуации на фронте в своем телеграм-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ожесточенные бои идут в районе Бахмута. На Купянском и Лиманском направлениях российские военные «пытаются выбить ВСУ с господствующих высот», но, по информации Маляр, украинские «защитники отбили несколько штурмов без утраты позиций».

Стоит отметить, что Маляр ничего не сообщает о ситуации на Запорожском направлении, о котором говорил Путин.

Ранее сегодня газета New York Times и агентство Bloomberg сообщили, что украинская армия перешла к основному этапу своего контрнаступления. Издания отмечают, что в этот раз ВСУ задействуют резервные подразделения, которых обучали и вооружали западные союзники Украины.

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