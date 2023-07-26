Суд в третий раз оправдал тревел-блогера, обвиняемого в убийстве

Тревел-блогера Анатолия Гомзякова в третий раз подряд оправдали по обвинению в убийстве соседа. Об этом он написал в соцсетях. Также «Холоду» эту информацию подтвердила его жена Соня Резчикова.

«Меня оправдали третий раз подряд. Прокуратура считает, что каждый раз их “право на обвинение было нарушено”. Понимаете? Нарушено право прокурора? В этот раз у них был полный карт-бланш вплоть до выяснения у сотрудников полиции моих “показаний” без моих реальных показаний! Это просто фарс!», — написал Гомзяков.

По его словам, присяжные решили, что «даже факт преступления не доказан». «Завтра в 11:00 в Ленинском районном суде мне снова объявят, что я снова оправдан (уже в третий раз, камон), а прокуратура снова скажет, что их обделили вправах», — добавил он.

Гомзякова задержали и предъявили ему обвинение в убийстве в июне 2020 года. По версии следствия, он ударил острым предметом и выбросил из окна соседа по жилому комплексу «Ясный берег» рекламщика Алексея Хребтова, с которым накануне выпивал и вел стрим в соцсетях.

Сам Гомзяков утверждал, что напился и заснул, а утром, проснувшись и не обнаружив в квартире Хребтова, встал и пошел домой.

Суд присяжных впервые оправдал Гомзякова 13 мая 2022 года. Однако прокуратура обжаловала решение, его отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. В ноябре Гомзякова оправдали во второй раз. После этого обвинению снова удалось добиться отмены приговора.

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