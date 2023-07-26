ФСБ предъявила обвинение социологу, политологу и преподавателю Шанинки Борису Кагарлицкому в призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом пишет издание «Рабкор», где Кагарлицкий является главным редактором.

«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч.2 ст.205.2 УК РФ. На данный момент его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов в своем телеграм-канале написал, что его подзащитный «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм».

«Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство. Даже прокремлевские политологи удивляются надуманности обвинений», — отметил он.

В чем конкретно обвиняют Кагарлицкого — неизвестно. Он выступал против войны в Украине. Минюст внес его в список «иноагентов» в мае 2022 года. Четыре года назад такой же статус получила некоммерческая организация «Институт глобализации и социальных движений», которую возглавляет Кагарлицкий.

Накануне, 25 июля, в квартире психолога и активиста Александра Арчагова прошел обыск, после которого его увезли на допрос. Вечером его отпустили в статусе свидетеля по делу Кагарлицкого, сообщает «ОВД-Инфо». Как пишет «Медиазона», Арчагов вел стримы на ютьюб-канале проекта Кагарлицкого «Рабкор».

Вечером 25 июля дочь Кагарлицкого Ксения также сообщила, что обыск прошел в квартире друга их семьи Артема Ерофанова в Екатеринбурге. «Провели обыск, изъяли технику, отвезли на допрос, сейчас уже отпустили», — написала она в твиттере.

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