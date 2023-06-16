Обвиняемый в «госизмене» основатель Group-IB Илья Сачков заявил, что провокацию против него организовал глава ЦИБ ФСБ

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по обвинению в «госизмене», опубликовал в своем телеграм-канале видео, записанное еще до его ареста, и пост с обвинениями в адрес руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Олега Кашенцова.

«Если вы видите это видео, значит со мной что-то произошло или происходит. Больница, тюрьма, исчезновение — что-то, что является экстраординарным, но к чему мы уже, наверное, привыкли», — говорит на видео Сачков.

В посте, который его сопровождает, Сачков пишет, что еще до ареста понимал, что против него «готовится серьезная провокация». По его словам, эту провокацию организовал Кашенцов, который «сработал в довольно прозрачной связке с экс-начальником отдела и американским шпионом — Сергеем Михайловым». По словам Сачкова, именно ложные показания Михайлова стали поводом для его ареста.

Ранее анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал письмо, которое, как утверждается, Сачков написал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем Сачков настаивает, что обвинения против него построены на «голословных утверждениях» Михайлова и «его бывшего подчиненного» Кашенцова.

В 2019 году Михайлова приговорили к 22 годам колонии строго режима за передачу США сведений, составляющих государственную тайну.

В опубликованном телеграм-каналом письме, Сачков напоминает, что именно он сначала «обратил внимание» ФСБ на преступления Михайлова, а затем выступал свидетелем во время судебного процесса. По мнению Сачкова, Михайлов решил отомстить и дал ложные показания против него, которые затем легли в основу уголовного дела. При этом Сачков отмечает, что Кашенцов ранее «активно противодействовал» бизнес-проектам Group-IB, а также прямо и косвенно угрожал ему лично.

В сентябре 2021 года Илью Сачкова арестовали по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Сачков свою вину отрицает.

В свою очередь, агентство Bloomberg писало, что Сачкова могут преследовать за то, что он передал властям США сведения о хакерской группировке Fancy Bear. Она, вероятно, связана с российской разведкой, а ее члены участвовали в кибератаках во время выборов американского президента в 2016 году.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.