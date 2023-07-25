Глава министерства обороны Украины Алексей Резников ответил на вопросы телеканала CNN об ударах по Крымскому мосту и другим целям на аннексированном полуострове.

«Все эти цели являются официальными, потому что [удары по ним] уменьшают способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев», — заявил Резников, говоря о последних ударах украинских беспилотников по целям в Крыму.

Отвечая на вопрос планирует ли Украина полностью разрушить Крымский мост, Резников ответил: «Это нормальная тактика — разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них».

Резников также не исключил нанесения ударов по российским кораблям в Черном море в ответ на обстрелы Одессы. Он отметил, что у Украины есть такая возможность, и привел в пример флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва», который был потоплен в результате удара украинскими противокорабельными ракетами. «Если нам будут угрожать в Черном море, мы должны будем ответить», — заявил Резников.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел второй с начала российского вторжения в Украину взрыв. Его жертвами стала семейная пара из Белгорода, ехавшая на отдых в Крым, а их 14-летняя дочь получила ранения. В результате взрыва был уничтожен один пролет автомобильной части моста и поврежден другой.

Спустя несколько дней после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Крымский мост законной целью для украинских военных.

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