Российским телеканалам запретили освещать атаку беспилотников на Москву 24 июля. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на нескольких сотрудников холдинга ВГТРК — «России-24» и «Москвы-24», а также РБК и нескольких региональных каналов.

Собеседники The Insider рассказали, что получили распоряжение не освещать атаку дронов на Москву за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. При этом в 10-часовом выпуске информация о беспилотниках в эфире телеканалов была. Один из источников издания рассказал, что журналистам пришлось срочно менять верстку и убирать из нее все кадры с очевидцами и последствиями атаки. Также им пришлось заполнять эфир «чем получится»: «какими-то историями международными, которые даже не взяли бы».

Сотрудник РБК рассказал The Insider, что на телеканале был очень подробный сюжет про попадание дронов в дома в Москве, однако его также пришлось убрать.

В то же время информацию об атаке БПЛА на Крым показывать не запрещали, поэтому многие телеканалы начали свои выпуски с этого сюжета.

Несколько беспилотников атаковали Москву и аннексированный Крым рано утром 24 июля. В Москве они повредили два нежилых здания на Комсомольском проспекте и на улице Лихачева. В Крыму, по данным Минобороны, было сбито 17 дронов.

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