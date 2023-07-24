Беспилотники атаковали Москву и аннексированный Крым 

Около четырех утра Москву атаковали два беспилотника. Повреждения получили два нежилых здания, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным ТАСС, один БПЛА упал на Комсомольском проспекте, другой попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева. Там выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах.

В Минобороны заявили, что оба дрона были «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение». Ответственность за удар российское военное ведомство возложило на власти Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот удар «актом международного терроризма», сообщает RTVI.

Примерно в восемь утра глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе надо полуостровом силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты или подавлены 11 беспилотников. Позже в Минобороны уточнили, что всего по полуострову были запущены 17 дронов, 14 из которых были подавлены и потерпели крушение, а еще три — сбиты огнем ПВО.

Несмотря на то, что, по утверждениям российских властей, ни один атаковавший беспилотник не достиг своей цели, в результате удара был поражен склад боеприпасов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал Аксенов.

Через несколько минут после этого он сообщил, что власти «в целях безопасности приостанавливают движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь». Движение восстановили спустя полтора часа.

Кроме того, началась эвакуация жителей сел, находящихся в радиусе пяти километров от склада боеприпасов, в который попал БПЛА. Их отвезли в пункты временного размещения. По данным Аксенова и Минобороны, пострадавших нет.

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