RT опубликовал видео допроса задержанного по делу о «покушении» на Симоньян и Собчак

RT опубликовал видео допроса задержанного по делу о «покушении» на главреда телеканала Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Мужчина на видео называет себя Михаилом Балашовым и говорит, что ему 18 лет и что он из Москвы. Далее он рассказывает, что создал неонацистскую группировку «Параграф-88» и вовлек в нее несовершеннолетних, вместе с которыми нападал на «лиц неславянской внешности». После этого с ним якобы связались представители украинских спецслужб, которые заказали убийство Собчак и Симоньян.

Задержанный рассказывает, что «провел разведку» места жительства Симоньян. Затем он связался с «куратором», который должен был оставить ему автомат Калашникова и деньги. «Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб», — говорит он.

RT также опубликовал фотографии с книгами об Адольфе Гитлере, оружием и предметами с нацистской символикой, которые якобы изъяли у задержанных.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что помимо Балашова по делу «покушении» на Симоньян и Собчак проходят еще пять человек с фамилиями Савельев, Новик, Захаров, Гусев и Емельянов. Им вменяют статью о хулиганстве, пишет канал.

Ранее ФСБ отчиталась о предотвращении подготовки убийства Симоньян и Собчак, которое якобы готовилось СБУ через неонацистов группировки «Параграф-88». За каждое убийство им обещали по полтора миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что «если все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу». «Если нет, и смысл был просто поставит меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террори — зло, без всяких “но”», — сказала она.

Маргарита Симоньян также прокомментировала новости о «покушении» на нее и Собчак. «ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», — написала главред RT. Затем она сказала, что у 18-летнего парня, которого показали на видео, еще будет «шанс послужить на славу родине»: «Может быть, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадет оттуда на фронт, как, мы видим, это часто случается, и может быть в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Симоньян регулярно получает угрозы, и что «уже не впервые предотвращается направленное против нее покушение украинских спецслужб».

Обновлено в 18:35. Добавлены комментарии Собчак и Симоньян.

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