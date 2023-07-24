Депутаты внесли изменения в поправки к законопроекту, которые увеличивали штрафы за нарушения в области воинского учета. Внимание на это обратил телеграм-канал Faridaily, который ведут Фарида Рустамова и Максим Товкайло.

Так, ко второму чтению в документе говорится, что за неявку в военкомат без уважительной причины предлагается штрафовать на 10-30 тысяч рублей, а не на 40-50 тысяч, как было в первой редакции документа. Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 500 до 3000 рублей.

Также ко второму чтению изменилась сумма штрафа за несообщение в военкомат о переезде, смене места учебы, работы или семейного статуса. Сначала депутаты хотели штрафовать на 10-20 тысяч рублей, но теперь речь идет об одной-пяти тысячах рублей. По действующему законодательству, за такое нарушение штрафуют максимум на три тысячи рублей.

Скорректировали и штраф за несообщение о выезде из России более чем на полгода. Он составит от пяти до 15 тысяч рублей. Если уехать больше чем на три месяца с места жительства во время призыва и не сообщить об этом в военкомат, то за это депутаты предлагают штрафовать на 10-20 тысяч рублей.

Кроме того, пересмотрели и штрафы за утрату и порчу документов воинского учета. Еще на прошлой неделе депутаты хотели штрафовать граждан на 15-20 тысяч рублей, то теперь планируют проголосовать за штраф в размере трех-пяти тысяч рублей.

Первую редакцию поправок, которая увеличивала штрафы за нарушения в области воинского учета в десятки и даже сотни раз, комитет Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству одобрил 20 июля.

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