Комитет Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству одобрил поправки, предполагающие увеличение штрафов за неявку по повестке в военкомат и другие нарушения, связанные с мобилизацией, в десятки и даже сотни раз. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Так, согласно документу, штраф за неявку в военкомат по повестке будет составлять от 40 до 50 тысяч рублей. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Также планируется повысить штраф за несообщение в военкомат о переезде, смене места учебы и работы, а также о выезде из России более чем на шесть месяцев до 10-20 тысяч рублей. Сейчас за это штрафуют на сумму от 500 до трех тысяч рублей.

На такие же суммы сейчас штрафуют за уклонение от медосвидетельствования и за «умышленную порчу или утрату документов воинского учета». Поправки предполагают увеличение этих штрафов до 15-25 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом вводится новая административная статья — за «неоказание содействия» военкоматам в мобилизации. По ней должностных лиц, которые не помогают оповещать людей и обеспечивать их явку в военкомат, будут штрафовать на сумму от 60 до 80 тысяч рублей, а юридических лиц — на сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

Также поправками вводятся новые штрафы за непредоставление в военкомат списков военнообязанных. Вместо одной-трех тысяч рублей они составят от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 350 до 400 тысяч рублей — для юридических.

В сентябре 2022 года в России была объявлена мобилизация. В ее рамках в армию призвали более 300 тысяч человек. С тех пор многие высокопоставленные представители российской власти, включая президента, не раз заявляли, что мобилизация завершилась. Однако соответствующего указа Владимир Путин так и не подписал.

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