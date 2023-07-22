Председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказались против сохранения нижней границы призывного возраста в 18 лет.

Бондарев написал, что поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет не поступала и не обсуждалась в комитете Совфеда по обороне. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя - 30 лет», — сказал он.

Бондарев добавил, что в законе нужно сохранить право поступать на военную службу в 18 лет по собственному желанию: «Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил, а не повсеместной практикой».

Сенатор Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что «полностью согласен» с коллегой Бондаревым. «Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — сказал он.

21 июля депутат Андрей Картаполов заявил, что Госдума не будет повышать нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года, как это ранее предлагал сделать министр обороны Сергей Шойгу. По словам Картаполова, верхнюю границу по-прежнему планируют повысить с 27 до 30 лет. «Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал Картаполов.

Законопроект об изменении призывного возраста внесли в Госдуму в марта 2023 года. В его первой редакции говорилось, что в 2024 году на срочную службу в армии будут призывать мужчин с 19 до 30 лет, в 2025 — с 20 до 30 лет. а в 2026 — с 21 года до 30 лет.

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