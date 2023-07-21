С начала украинского контрнаступления Министерство обороны России стало завышать потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно в два раза. Об этом свидетельствуют подсчеты «Холода», который проанализировал брифинги Минобороны РФ и сравнил их с данными OSINT-проектов, которые занимаются подсчетами потерь сторон в войне.

Если в мае, по оценкам Минобороны, Россия уничтожила 16 тысяч бойцов, то в июне это число выросло на 37,5% и составило уже 22 тысячи. Получается, что в июне российские войска ежедневно убивали более 700 человек. При этом в некоторые дни этот показатель превышал среднее в два раза. Например, 6 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении 1500 украинцев. При этом данные российского ведомства зачастую противоречат сами себе: из брифинга главы департамента информации Игоря Конашенкова следует, что 6 июня потери ВСУ составили всего лишь 385 человек.

Более чем в два раза выросли потери в танках и других бронированных машинах. Если в мае Минобороны насчитало 425, то в июне это число выросло на 151% и составило уже 1068 единиц. В три раза «выросли» потери реактивных систем залпового огня: с восьми штук по итогам мая до 24 по итогам июня. На треть выросли потери самолетов: с 16 в мае до 24 в июне. Также на треть выросли потери в артиллерии и минометах: 251 орудие в мае против 335 по итогам июня. Слабее всего российские войска «прибавили» в уничтожении специальной военной техники, здесь рост оказался незначительным: 692 образца техники в мае против 718 в июне.

Опрошенные «Холодом» эксперты утверждают, что если бы украинские войска действительно понесли подобные потери, то ни о каких наступательных действиях со стороны ВСУ не могло бы быть и речи. Более того, если верить Минобороны России, то выходит, что российская армия уже уничтожила вообще всю украинскую группировку, подготовленную к контрнаступлению, включая даже те части и соединения, которые пока не были задействованы на фронте.

«У Украины было заготовлено под контрнаступление 12 бригад, то есть всего там должно быть до 70 тысяч человек. Получается, если верить заявлениям Конашенкова о 22 тысячах убитых, что все эти бригады уже выведены из строя. Причем большая часть из них еще в бой не вступала — мы не видели ни танки Challenger, ни БМП Marder. То есть они еще даже не воевали, а их уже уничтожили», — отмечает военный аналитик Кирилл Михайлов.

Заявленные российской стороной потери Украины не бьются с данными даже пророссийских OSINT-проектов, которые отслеживают уничтоженные войска и технику. Согласно данным порталов Lostarmour и «Одетые в броню», за пять месяцев 2023 года России удалось уничтожить только 123 боевые машины пехоты, 105 артиллерийских орудий, 76 танков, 79 бронетранспортеров, 14 самолетов и вертолетов. Выходит, что в июне российские войска уничтожили техники противника в несколько раз больше, чем за предыдущие почти полгода. Подробнее о нестыковках и странностях российских подсчетов — в исследовании «Холода».

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