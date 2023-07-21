Обвинение попросило суд приговорить основателя компании Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о «госизмене». Об этом сообщают РИА «Новости». По данным агентства, приговор ему огласят 26 июля.

Илью Сачкова обвинили в «госизмене» и арестовали в сентябре 2021 года. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Сачков свою вину отрицает.

В свою очередь, агентство Bloomberg писало, что Сачкова могут преследовать за то, что он передал властям США сведения о хакерской группировке Fancy Bear. Она, вероятно, связана с российской разведкой, а ее члены участвовали в кибератаках во время выборов американского президента в 2016 году.

Сам Сачков в июне 2023 года в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором заявил, что стал жертвой провокации. По его словам, организовал эту провокацию руководитель Центра информационной безопасности ФСБ Олег Кашенцов, который «сработал в довольно прозрачной связке с экс-начальником отдела и американским шпионом — Сергеем Михайловым». Сачков утверждает, что именно ложные показания Михайлова стали поводом для его ареста.

При этом, как пишет Business FM, за несколько месяцев до ареста Сачкова госпитализировали с симптомами отравления. Его старший брат Дмитрий Сачков рассказал радиостанции, что именно там 3 июня 2021 года основатель Group-IB записал видео, в котором «предвидел свой арест или исчезновение».

Group-IB — это один из лидеров на российском рынке кибербезопасности. По словам самого Сачкова, его компания много лет активно сотрудничала с российскими спецслужбами, помогая им бороться с киберпреступностью.

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