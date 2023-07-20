После атаки беспилотника на Крым погибла девочка

В результате атаки беспилотником на северо-западе Крыма в поселке Раздольное погибла девочка. Об этом сообщил глава аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По информации телеграм-канала Baza, погибшей было 14-лет, она шла с подругами встречать рассвет и проходила центральную площадь поселка Раздольное, когда там упал беспилотник. По заявлению Аксенова, семье девочки будет оказана «необходимая поддержка».

Аксенов также доложил о повреждении четырех административных зданий.

После атаки в поселке Раздольное введен режим ЧС, сообщается в телеграм-канале пророссийского регионального правительства.

В ночь на 17 июля два надводных беспилотных летательных аппарата атаковали Крымский мост. В результате удара было повреждено два пролета моста, погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулики, ехавшие в отпуск в Крым. Их 14-летняя дочь получила ранения средней тяжести.

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