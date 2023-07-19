Евгений Пригожин встретился с наемниками ЧВК Вагнера на их новой базе Беларуси. Видео этой встречи опубликовал телеграм-канал, близкий к ЧВК.

На кадрах почти ничего не видно. Сначала перед наемниками, а их, как утверждается, было «нескольких тысяч», выступил Пригожин.

«Мы достойно воевали. Мы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте — это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время. За это время мы сделаем белорусскую армию второй армией в мире», — сказал Пригожин.

Он также заявил, что если потребуется, то наемники «вступятся» за белорусских военнослужащих. При этом Пригожин сказал, что после того, как наемники проведут в Беларуси какое-то время, они отправятся в Африку. «Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт», — заявил он.

Обращаясь к бойцам ЧВК Вагнера, Пригожин попросил их обратить внимание на то, как они общаются с местным населением. По его словам, белорусы встретили их «не только как героев, но как братьев». «Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что "вагнера" приехали», — говорит Пригожин на видео, после чего слушающие его наемники смеются. «Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них», — добавляет Пригожин.

После этого он передал слово командиру ЧВК с позывным «Вагнер», в честь которого она получила свое название. «Кто не знает — я и есть тот самый “Вагнер”», — говорит он, а наемники встречают его слова овациями.

Настоящее имя «Вагнера» — Дмитрий Уткин. В прошлом он был российским офицером спецназа ГРУ, теперь считается одним из основателей ЧВК Вагнера. Уткин — кавалер четырех орденов Мужества. Он поблагодарил наемников за «проделанную работу»: «Благодаря этой работе, блин, имя ЧВК Вагнера прогремело на весь мир».

В конце видео руководители ЧВК идут, судя по всему, вместе с наемниками.

— Евгений Викторович, а мы поедем еще пидоров гасить? — спрашивает один из присутствующих.

— Обязательно, — отвечает другой голос.

— Пидоров гасить будем по всему миру, — говорит Пригожин.

— БДСМ лучше, чем ЛГБТ, — добавляет другой.

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