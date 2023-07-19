Командование ЧВК Вагнера после мятежа закрыла «Проект К» — так наемники называли систему вербовки заключенных в колониях. Около 400 бывших заключенных сейчас ждут указа о помиловании в отелях недалеко от Анапы, выяснили «Важные истории».

Журналисты издания изучили сообщения родственников наемников, а также представителей ЧВК Вагнера в их закрытых чатах. Так, представительница наемников в одном из чатов написала, что бывших заключенных «вывезли до конца контракта в Анапу». По ее словам их отпустят «день в день».

У родственников бывших заключенных другая информация. Одна из них пишет, что их хотят отпустить из отелей до 29 июля.

«Звонил муж, сказал, что в течение недели все они будут отправлены домой, помилование пришло. Даже у кого в августе кончается контракт — все равно поедут домой раньше. Это про тех, кто с ИК», — пишет другая родственница экс-заключенного.

Еще одна собеседница издания сообщила, что всех заключенных отпустят из отелей домой, но они смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку. О том, что «вагнеровцы» поедут воевать в Африку 19 июля, выступая перед наемниками на их новой базе в Беларуси, сказал Евгений Пригожин.

«Важные истории» утверждают, что бывших заключенных поселили в отели в поселке Витязево, который находится в 11 километрах от Анапы. Они заняли номера в гостиницах «Релакс», «Кактус» и «Калипсо».

«Одна из участниц чата сообщила, что в отелях сейчас живут около 400 “вагнеровцев”. Экс-заключенных не выпускают за территорию отелей, пока они не получат помилование и выплаты», — пишет издание. При этом некоторые из них, по словам родственников, находятся там уже два месяца.

«Это то же самое, [что и в заключении], только в Анапе», — сказала собеседница «Важных историй».

При этом родные бывших наемников-заключенных жалуются, что там они пропивают свои медали и в целом ведут разгульный образ жизни.

«Ходят пьют, гуляют, медали свои пропивают, в ломбард сдают. Сколько таких здесь [из] ЧВК. Позорят свою они компанию! На автовокзале лично видела двоих — пьяные в хлам. Позор!» — написала женщина в чате для родственников наемников.

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