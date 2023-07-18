В СБУ заочно предъявили новое обвинение телеведущему Антону Красовскому. Ему вменяют «публичные призывы к геноциду»

СБУ предъявила новое обвинение телеведущему Антону Красовскому, заочно приговоренному в Украине. Красовскому вменяют «публичные призывы к геноциду».

Спецслужба сообщает, что призывы Красовского прозвучали в одном из эфиров авторской программы, после чего этот сюжет вышел эфире RT, а также на собственных ютуб- и в телеграм-каналах.

17 февраля суд в Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам тюремного заключения за публичные высказывания — призывы к геноциду украинского народа и к насильственному свержению строя. Эти «тезисы» бывший директор по вещанию RT распространял в эфире и через подконтрольные ему телеграм-каналы, говорилось в сообщении СБУ.

В октябре 2022 года Красовский в эфире программы «Антонимы» на RT призывал «топить» и «жечь» украинских детей.

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