Преподавателя из Новосибирска признали «иноагентом» за возврат денег от Airbnb и оплату обучения от учеников из Казахстана

Учредителя и преподавателя новосибирского «Новоколледжа» Сергея Чернышова признали «иностранным агентом» за возврат денег с сервиса для бронирования жилья Airbnb, а также за получение через российские банки оплаты обучения от учеников, среди которых были граждане Казахстана.

Об этом преподаватель написал у себя в фейсбуке. Чернышов отметил, что возврат средств за отмену брони на Airbnb в размере 21 250 рублей он получил еще в 2021 году.

Второй причиной для признания «иностранным агентом» стали выплаты в 125 тысяч рублей от «Новоколледжа», который находится в Новосибирске. Их Чернышов получил как учредитель. «Новоколледж» по версии следствия, получал «иностранное финансирование». Чернышов уточняет, что «иностранным финансированием» называют оплату обучения от учеников. Она производилась с российских банковских карт, но учениками-нерезидентами России, а гражданами других стран, например, Казахстана.

«Несколько месяцев трудились офицеры МВД и Минюста, совещались, иногда не спали ночами, курили Беломор, с немым укором смотрел на них со стены Дзержинский. И все не зря, вскрыли они таки схему, вывели на белый свет проклятого иноагента. И с гордостью сообщили об этом на суде», — написал Чернышов.

Чернышов перестал быть учредителем учебного заведения с июня 2023 года, это произошло после «признания его иноагентом» в мае. «Я покинул все административные должности в Новоколледже и Новошколе, а также я перестаю быть учредителем этих прекрасных образовательных учреждений. Они переходят под оперативный контроль действующих сотрудников», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее на Чернышова жаловались региональному уполномоченному по правам детей. Его обвинили в «антипатриотических беседах» и «прививании своему ребенку ценностей пацифизма».

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