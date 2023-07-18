В Туапсинском районе 12 подростков и их тренер отравились после купания в Черном море. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, группа из 21 подростка вместе с тренером (его имя не сообщается) приехали на местную базу отдыха «Парус». В этом районе действует запрет на купание в море из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки после прошедших ливней и шторма. Отдыхающие этот запрет проигнорировали.

Вскоре после купания состояние 12 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет и одного взрослого ухудшилось.

«Появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение, где последним оказана соответствующая медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также отметили, что проводят проверку в отношении владельца базы отдыха «Парус».

12 июля в четырех районах Краснодарского края ввели режим ЧС. В ночь на 12 июля только в Туапсинском районе за три часа выпало 150% месячной нормы осадков. Затопленными оказались несколько поселков и дороги. Несколько дней в регионе действовало штормовое предупреждение.

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