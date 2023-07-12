В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края за три часа выпало 150% месячной нормы осадков. В четырех районах региона ввели режим ЧС. Там затоплены девять поселков и дороги, сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев.

«Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения», — написал он.

Местные жители публикуют в соцсетях видео того, как потоки воды сносят автомобили и деревья. По данным РИА «Новости», три человека пропали без вести. О пострадавших не сообщается.

Непогода в Краснодарском крае продолжается уже несколько дней. Штормовое предупреждение в регионе действует до 12 июля включительно.

Накануне в Лазаревском районе Сочи и в Красной поляне выпал град размером с куриное яйцо, он повредил кровли домов и автомобили. В акватории Черного моря между Сочи и Туапсе формировались смерчи. Сообщалось, что они распадались, не доходя до берега.

Обновлено в 13:15. Добавлена информация о пропавших без вести.

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