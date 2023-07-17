Путин пообещал «ответить» на подрыв Крымского моста

Владимир Путин заявил, что «ответ со стороны России [на подрыв Крымского моста], конечно, будет». По его словам, Минобороны готовит соответствующие предложения. Такое заявление российский президент сделал во время совещания с членами правительства.

Путин назвал произошедшее «очередным терактом киевского режима», «не имеющим никакого значения» с военной точки зрения, так как «Крымский мост давно не используется для военных перевозок». Также он заявил, что ожидает конкретных предложений по повышению безопасности моста. Путин поручил поручил ФСБ и СК «детально разобраться» в обстоятельствах взрыва.

В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что у Крымского моста полностью разрушено одно пролетное строение его автодорожной части по направлению в Тамань. По его словам, еще один пролет был поврежден, там произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров. При этом опоры моста целы.

Кроме прочего, в результате взрыва был поврежден один железнодорожный путь, сказал Хуснуллин. Однако на движение поездов это не повлияло, они ходят в штатном режиме. По словам вице-премьера, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — в ноябре 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. В результате погибли два человека. Киев официально не брал на себя ответственность за атаку, однако источники украинских СМИ утверждают, что подрыв — это совместная операция ВСУ и СБУ.

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