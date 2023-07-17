Россияне начали отменять туры в аннексированный Крым, переносить поездки на более поздние даты или менять направление на Краснодарский край. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на российских туроператоров.

Представитель турфирмы «Алеан» рассказал журналистам, что в первую очередь россияне отменяют поездки с бронью на ближайшие даты в июле. Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил, что туристы, которые должны были заехать на курорты сегодня и завтра, отменяют поездки или переносят их на более поздние даты.

По словам Ромашкина, туры на 20 июля и позднее пока не отменяют. При этом россияне продолжают бронировать путевки на конец июля и начало августа, хоть и не так активно, как раньше.

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Назначенный Москвой глава полуострова Сергея Аксенов назвал это «чрезвычайной ситуацией». Он попросил россиян воздержаться от поездок по Крымскому мосту и предложил ездить на полуостров через оккупированные украинские территории.

В результате взрыва погибли два жителя Белгородской области. В Национальном террористическом комитете заявили, что атаку осуществили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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