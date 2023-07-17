ЧВК Вагнера покидает свою основную базу под Краснодаром

База ЧВК Вагнера в поселке Молькино в Краснодарском крае «официально прекратит свое существование» 30 июля. Об этом говорится в связанном с ЧВК канале «Разгрузка Вагнера». База на военном полигоне Молькино была основной базой наемников Евгения Пригожина.

На видео, опубликованном в канале, говорится, что «вагнеровцы» убывают в новые места дислокации. В какие — не уточняется. На ролике показано, как люди в камуфляжной форме снимают флаги России и ЧВК Вагнера.

По данным проекта «Беларускi Гаюн», утром 17 июля в Беларусь прибыла уже третья колонна наемников Пригожина. В ней насчитывалось больше 100 единиц техники. Издание The New York Times опубликовало спутниковый снимок палаточного лагеря под Осиповичами, на котором видна, как утверждается, техника «вагнеровцев» под Осиповичами.

Ранее сообщалось, что наемники Пригожина начали тренировать белорусских военных в лагере под Осиповичами.

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