Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова на два месяца, сообщает ТАСС.

По данным телеграм-канала 112, Полякова подозревают в вымогательстве «у влиятельных политиков и бизнесменов», совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

Телеграм-канал Baza утверждает, что Полякова задержали за посты в телеграм-каналах «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП» от 2020 года. В них якобы содержалась ложная и порочащая честь информация о руководстве IT-холдинга «Ланит». Baza пишет, что Михаил Поляков потребовал у главы «Ланита» 66 тысяч долларов за удаление постов и трехмесячный «блок на негатив». Общая сумма вымогательства составила 40 миллионов рублей, утверждает канал. Последний раз руководство «Ланита» платила Полякову за «блок на негатив» 13 июля 2023 года, пишет Baza. На следующий день Полякова задержали.

Вместе с ним был задержан и впоследствии арестован на два месяца Александр Санин. По данным Baza, это генеральный директор компании «Наследие».

О задержании Полякова 14 июля сообщили РБК и 112. РБК писал, что Поляков — бывший полковник ФСБ. Телеграм-канал 112 назвал его администратором каналов «Кремлевская прачка», Brief и «Силовики». Два последних медиа это опровергли. Канал «Кремлевская прачка» не обновляется с вечера 13 июля.

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