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В Москве задержали администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка»

17:45 • 14.07.2023

Полиция в Москве задержала администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Об этом сообщают РБК и телеграм-канал 112.

По данным РБК, Поляков — бывший полковник ФСБ. 112 пишет, что утром 14 июля его задержали в собственной квартире и доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По информации телеграм-канала, помимо «Кремлевской прачки» Поляков также администрирует каналы Brief и «Силовики». Оба медиа это опровергли. 

Baza также пишет, что Михаил Поляков связан с телеграм-каналом «Незыгарь». Там эту информацию не комментировали. 

Последний раз канал «Кремлевская прачка» обновлялся вечером 13 июля. В то же время в каналах Brief, «Силовики» и «Незыгарь» новые посты продолжают публиковаться. 

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