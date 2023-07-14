Полиция в Москве задержала администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Об этом сообщают РБК и телеграм-канал 112.

По данным РБК, Поляков — бывший полковник ФСБ. 112 пишет, что утром 14 июля его задержали в собственной квартире и доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По информации телеграм-канала, помимо «Кремлевской прачки» Поляков также администрирует каналы Brief и «Силовики». Оба медиа это опровергли.

Baza также пишет, что Михаил Поляков связан с телеграм-каналом «Незыгарь». Там эту информацию не комментировали.

Последний раз канал «Кремлевская прачка» обновлялся вечером 13 июля. В то же время в каналах Brief, «Силовики» и «Незыгарь» новые посты продолжают публиковаться.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.