В Беларуси заметили крупную колонну ЧВК Вагнера

В Беларусь прибыла крупная колонна легковых и грузовых автомобилей с номерами так называемых ЛНР и ДНР, пишет проект по мониторингу военной активности «Беларускi Гаюн». По его информации, это техника ЧВК Вагнера. Она въехала в Беларусь из России в районе Кричева.

Затем колонна проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска, а потом — к Осиповичам. В ее составе замечено как минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, микроавтобусы УАЗ «Буханка» и минимум три автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало белорусское ГАИ.

В пятницу 14 июля Минобороны Беларуси сообщило, что разработало «дорожную карту» по подготовке и передаче опыта между «вагнеровцами» и белорусскими войсками. Ранее телеканал при белорусском Минобороны показал репортаж из лагеря под Осиповичами. В видео говорилось, что бойцы ЧВК Вагнера обучают военнообязанных из территориальной обороны Беларуси перемещению на поле боя и тактической стрельбе.

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