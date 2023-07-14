Перед началом заседания в Тверском районном суде Москвы фигурант «Маяковского дела», поэт Артем Камардин пожаловался на проблемы с физическим и ментальным здоровьем. Об этом сообщила Sota, издание опубликовало видео с речью Камардина.

Он рассказал, что испытывает головные боли, а также боли в спине и животе, которые мешают ему сосредоточиться, чтобы ответить на письма. Также, по словам Камардина, у него начались панические атаки и обострилось тревожное состояние. После того, как он написал несколько заявлений, его отвели на прием к тюремному психиатру, который выписал Камардину амитриптилин. «Старый, кондовый, советский антидепрессант с чудесным букетом побочек», — сказал Камардин.

«У меня есть стихотворение “Убей меня, ополченец”, есть стихотворение “Убей меня, росгвардеец”, и, наверное, третье должно было бы быть “Убей меня, российская медицина”», — добавил он.

В пятницу, 14 июля, Тверской районный суд Москвы начал рассматривать «Маяковское дело» по существу, судья допросил свидетелей обвинения. Поэта Артема Камардина, а также двух других участников «Маяковских чтений» Егора Штовбу и Николая Дейнеко обвиняют по статье о возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 УК).

Поводом для преследования стало стихотворение «Убей меня, ополченец», которое Камардин прочитал на поэтических «Маяковских чтениях» 25 сентября в центре Москвы. Штовба и Дейнеко якобы вслух повторяли строчки из стихотворения. На следующий день после чтений в квартиру Камадина ворвались полицейские. После обыска его девушка Александра Попова рассказала «Холоду», что полицейские изнасиловали поэта грифом от гантели, а ей самой угрожали групповым изнасилованием. В конце сентября 2022-го Камардина, Штовбу и Дейнеко арестовали.

В январе 2023 года Мосгорсуд отказал Камардину в жалобе на пытки во время обыска. В марте троим фигурантам дела предъявили новое обвинение — в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, совершенных группой (часть 3 статьи 280.4 УК).

Источник «Медузы» сообщал, что Николай Дейнеко заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело выделили в отдельное производство и в мае приговорили его к четырем годам колонии общего режима.

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