Фигурантам «Маяковского дела» предъявили новое обвинение — в публичных призывах к деятельности против безопасности государства

Организатору «Маяковских чтений» Артему Камардину, а также Егору Штовбе и Николаю Дайнеко предъявили новое обвинение по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, совершенных в составе группы (ч. 3 ст. 280.4 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки молодых людей.

Ранее в отношении поэтов завели уголовное дело о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «в» части 2 статьи 282).

По версии следствия, Артем Камардин вместе с двумя «соучастниками» организовал и провел в сентябре 2022 года в Москве публичное чтение стихов, посвященных мобилизации. «Организованность преступной группы проявлялась в четком распределении ролей и строгом подчинении Камардину всех рядовых членов группы», — цитирует следователя правозащитник Павел Чиков.

Следствие настаивает, что Камардин в своих стихах призывал не брать в руки повестки из рук представителей военных комиссариатов, не подписывать документы о получении повесток и не приходить в военкоматы. «Соучастники», то есть Егор Штовба и Николай Дайнеко, якобы повторяли произведения Камардина и «поднимали руки вверх».

По словам Павла Чикова, это первое в России уголовное дело по статье о публичных призывах к совершению действий против государства. Правозащитник отмечает, что эта статья была введена в российский УК летом 2022 года в пакете новых составов преступлений о шпионаже, госизмене и сотрудничестве с иностранцами.

25 сентября прошлого года в Москве состоялись «антимобилизационные» поэтические чтения. На них Артем Камардин прочитал в том числе стихотворение «Убей меня, ополченец». На следующий день в квартиру поэта ворвались силовики. Они в течение нескольких часов издевались над юношей и его девушкой Александрой Поповой. Камардина изнасиловали грифом от гантели, а Поповой угрожали групповым изнасилованием.

После пыток поэта отказались госпитализировать, а в сети вскоре появилось видео, на котором Камардин извиняется «перед многонациональным русским народом за сказанное на Триумфальной площади».

Вместе с Камардиным фигурантами уголовного дела стали еще два участника «Маяковских чтений» — 21-летний Егор Штовба и 26-летний Николай Дейнеко. Трое молодых людей находятся под стражей с 28 сентября 2022 года.

Источники: «Маяковское дело», Павел Чиков

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