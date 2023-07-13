Более 200 спортсменов отказались от выступлений под российским флагом и перешли в спортивные федерации других стран. Об этом свидетельствует исследование «Холода», который проанализировал открытые базы данных, сообщения спортсменов и реестры международных соревнований. В итоговый список попали 204 спортсмена, среди которых как профессионалы с мировым именем — чемпионы Европы и мира, — так и юные спортсмены, которые потенциально могли принести России награды международных турниров в будущем.

Из-за простоты отслеживания переходов между национальными федерациями больше всего в исследовании оказалось шахматистов: 141 спортсмен отказался от выступлений под российским флагом с начала полномасштабной войны с Украиной. Второе место разделили фигурное катание и конный спорт — по 11 атлетов отказались выступать за Россию. Третье — художественная гимнастика и теннис: по пять спортсменов объявили о смене спортивного гражданства. Автоспорт и футбол недосчитались по четыре спортсмена, многие из которых достаточно долгое время выступают на высочайшем уровне.

Среди наиболее узнаваемых спортсменов в список попали, например, футболисты «Локомотива» Наир Тикнизян, «Динамо» Саба Сазонов и самарских «Крыльев» Александр Зуев, которые перешли в национальные сборные Армении, Грузии и Казахстана соответственно. За Канаду теперь выступает боксер, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев, а экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев выбрал Армению.

Одна из самых успешных шахматисток России, чемпионка мира Александра Костенюк, теперь представляет Швейцарию. Вице-чемпионка Олимпиады в Токио в академической гребле Анна Практень перешла в федерацию Узбекистана. Входящая в топ-50 мирового женского рейтинга теннисистка Варвара Грачева перешла в сборную Франции. Отказался представлять Россию и один из самых известных российских гонщиков Даниил Квят, теперь он выступает под флагом Италии. Среди перспективных спортсменов выделяется горнолыжница Александра Скороходова — 16-летняя абсолютная чемпионка России в своей возрастной группе. В 2022 году она перешла в сборную Казахстана.

Самой «гостеприимной» страной для российских атлетов стал Израиль, который принял под свой флаг 25 спортсменов. На втором месте — Сербия: 19 атлетов, третье у Германии: 13 человек. В топ-5 также попали Франция (12) и Польша (11). Казахстан приютил 10 атлетов, Армения и Великобритания — по девять, США — семь, Испания — шесть. Также шесть спортсменов решили выступать за Палестину, несмотря на ее сложный международный статус. Однако для спортсменов этот выбор неплох, так как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешает выступать под палестинским флагом.

«Холод» подозревает, что реальное число россиян, которые поменяли спортивное гражданство, может быть в разы больше, так как значительная доля приходится на молодых непубличных спортсменов из нераскрученных видов спорта. С полными результатами исследования можно ознакомиться в нашем материале.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.