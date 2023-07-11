Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что отсутствие сроков принятия Украины в НАТО это «беспрецедентно и абсурдно», вызвали удивление у участников саммита альянса в Вильнюсе. Об этом пишет газета Politico.

«Я критически отношусь ко многим аспектам, особенно к позиции некоторых союзников, но я думаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — цитирует издание высокопоставленного дипломата из Центральной Европы. По его словам, Зеленский «заходит слишком далеко».

Другие собеседники газеты сказали, что понимают чувства Зеленского. Так, один из них заявил, что союзники посылают сильный сигнал Киеву о том, что он должен принять формулировку готовящейся резолюции саммита, которая уже близка к окончательной.

«Послушайте, мы уже говорили, что место Украины в будущем в какой-то момент будет в альянсе. <...> У них есть реформы, которые они должны провести. Верховенство закона, госуправление, политические реформы», — заявил по этому поводу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, в будущем Украину примут в НАТО, но сейчас для этого «не время».

Министр обороны Германии Борис Писториус напомнил, что для вступления в НАТО Украине необходимо выполнить ряд условий.

«За последние полтора года все уже говорили и подчеркивали, что будущее Украины — в НАТО. В этом нет никаких сомнений. Вопрос только в том, как туда добраться. Есть определенные предварительные условия, которые должны быть выполнены», — пояснил он.

Ранее Зеленский пожаловался в своих соцсетях, что проект резолюции, который готовится на саммите НАТО в Вильнюсе, не содержит четких сроков принятия Украины в альянс.

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