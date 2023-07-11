Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен реакцией стран-членов НАТО на заявку Украины на вступление в альянс.

«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. <...> Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об “условиях” даже для приглашения Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

«Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор», — посетовал Зеленский.

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