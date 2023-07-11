Родственники и друг убитого в Краснодаре капитана Станислава Ржицкого рассказали, что он уволился из армии до начала полномасштабной войны в Украине.

Так, отец Ржицкого рассказал телеграм-каналу Baza, что его сын подал рапорт на увольнение из Вооруженных сил России в декабре 2021 года. По его словам, документ подписали сразу, но процедура увольнения была долгой и закончилась только в августе 2022 года.

Кроме того, отец Ржицкого утверждает, что с момента подачи рапорта и до увольнения его сын находился в Севастополе, но в море не выходил. Через несколько месяцев после увольнения он, по словам отца, устроился на работу в администрацию Краснодара.

Эту информацию подтвердил «Дождю» и друг Ржицкого Сергей Гайнулин. «Он ушел в запас еще до того, как началась эта спецоперация», — сказал он. Издание отмечает, что в октябре 2022 года Ржицкий получил должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара.

Как ранее писала Baza, убийца Ржицкого знал о его перемещения, благодаря соцсетям. Ржицкий выкладывал маршруты своих забегов и велозаездов в приложении Strava. «Дождь» отмечает, что последний пост там датирован 9 июля. В тот день Ржицкий с Гайнулиным ездили на велосипедах в горах.

Телеканал 360 со ссылкой на мать Ржицкого сообщает, что ему никто не угрожал. «Мы предполагаем в семье, это связано с его бывшей службой», — сказала она.

Ржицкий был в базе данных украинского сайта «Миротворец». Разведка Украины считала, что он причастен к нанесению ракетных ударов по Виннице в июле прошлого года. Тогда погибли 27 мирных жителей. Однако глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что Киев не причастен к убийству Ржицкого.

«Мы знаем, что корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине», — написал он.

Отец Ржицкого говорит, что тот попал в базу «Миротворца» в 2014 году из-за того, что перегонял подводную лодку «Запорожье», которая до аннексии Крыма входила в состав ВМС Украины.

42-летний Станислав Ржицкий был убит утром 10 июля во время пробежки. Неизвестный подкараулил его около спортивного комплекса «Олимп» и четыре раза выстрелил ему в грудь и спину. Ржицкий умер на месте, а нападавший скрылся. В Краснодаре объявили план «Перехват», но задержать убийцу пока не удалось. Полицейские ищут «мужчину средних лет в голубой кепке». СК возбудил уголовное дело об убийстве.

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