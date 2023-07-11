Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете трансгендерного перехода. Об этом пишут РИА «Новости».

В частности, комитет по здоровью нижней палаты парламента одобрил поправку, которая предполагает аннулирование брака, если один из супругов совершил трансгендерный переход. Предполагается, что изменения внесут в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

Также одобренные комитетом поправки запрещают людям, совершившим транспереход усыновлять детей. Кроме того, документ запрещает им делать операции и принимать лекарства для завершения трансгендерного перехода.

При этом, как пишут РИА «Новости», эти нормы не будут распространяться на людей, которые совершили переход до вступления закона в силу. Касается ли это также усыновления детей — из текста не ясно.

Законопроект о запрете трансгендерного перехода депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в Госдуму в мае. 13 июля парламентарии могут рассмотреть этот законопроект во втором чтении.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.