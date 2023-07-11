Поддержать
Новости

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку к законопроекту о запрете трансгендерного перехода, которая позволит аннулировать браки 

11:42 • 11.07.2023

Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете трансгендерного перехода. Об этом пишут РИА «Новости». 

В частности, комитет по здоровью нижней палаты парламента одобрил поправку, которая предполагает аннулирование брака, если один из супругов совершил трансгендерный переход. Предполагается, что изменения внесут в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.

Также одобренные комитетом поправки запрещают людям, совершившим транспереход усыновлять детей. Кроме того, документ запрещает им делать операции и принимать лекарства для завершения трансгендерного перехода. 

При этом, как пишут РИА «Новости», эти нормы не будут распространяться на людей, которые совершили переход до вступления закона в силу. Касается ли это также усыновления детей — из текста не ясно. 

Законопроект о запрете трансгендерного перехода депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в Госдуму в мае. 13 июля парламентарии могут рассмотреть этот законопроект во втором чтении. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»