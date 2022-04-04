Расстрелом командовал президент великой страны Почему для российских, да и для советских солдат массовые убийства и изнасилования мирных жителей — увы, не новость? Можно ли сравнить события в Буче с резней в боснийской Сребренице? Как связаны издевательства над безоружными украинцами с беспределом силовиков в московском ОВД «Братеево» и пытками в полиции Улан-Удэ? Зачем Путин все время шутит про изнасилования? Читать далее →

Хочет ли войны окружение Путина (feat Константин Гаазе) Какой текст о настроениях в Кремле ближе к истине: пессимистичный вариант Фариды Рустамовой или более оптимистичный — Андрея Перцева? Что говорят в кремлевских кулуарах о болезни Путина? Способен ли Дмитрий Медведев претендовать на роль профессора Снейпа? Почему стоит запретить Сергею Безрукову читать Пушкина? Может ли путинское окружение манипулировать российским президентом? Читать далее →

Культ мертвого героя (feat Оксана Довгополова) Чем отличаются коллективная вина и коллективная ответственность? Несут ли ответственность за войну с Украиной люди, которые не голосовали за Путина? Как осмысляли свое прошлое немцы после Второй мировой войны? Почему в России так боятся исторических исследований про армию генерала Власова? Как проблема героизации спорных персонажей вроде Степана Бандеры решается в Украине? Читать далее →

Поражение в войне спасет Россию? (feat Сергей Смирнов) Почему россиянам не надо бояться (неизбежного) поражения в войне с Украиной? Откуда берутся мифы о том, что Россия никогда ни на кого не нападала и не проигрывала войны? Как получается, что раз за разом агрессоры используют одни и те же методы, а международное сообщество ничего не может сделать? Почему в России так боятся революций? А поэма Лермонтова «Бородино» — получается, пропаганда? Читать далее →

Зеленский — это антиПутин (feat Фарида Рустамова) Почему Роскомнадзор так испугался интервью Владимира Зеленского российским журналистам? Как в переговорную группу от России попали Слуцкий и Мединский? Почему на интервью Зеленского не было ни одной женщины? Как оценивают интервью украинского президента российские политтехнологи? Почему Путин ничего не пьет накануне общения с журналистами? Читать далее →

В Украине никто не в безопасности (feat Юрий Мацарский) Насколько опасно сейчас работать журналистом в Украине? Может ли оппозиционный журналист из России приехать в Киев? Где бойцы киевской территориальной обороны покупают кофе, пиццу и мороженое? Уместно ли сравнивать войну в Украине с другими известными конфликтами — например, с войной в Ираке? У кого Путин научился обещаниям вести войну «не против женщин и детей»? Читать далее →

Вколю ботокс, чтобы Путин завидовал Нормально ли, что мы начали привыкать к войне? Что такое «синдром выжившего»? Зачем украинцы тратят деньги на всякие мелочи? Почему в военное время мы перестали заниматься спортом? Какие молитвы и обряды должны совершать школьники во славу России? Читать далее →

«Новый мировой порядок» против России (feat Илья Яблоков) Откуда взялась теория о том, что Россия — последний оплот на пути сатанинского «нового мирового порядка»? Что связывает Владимира Путина с Александром Дугиным? Как сотрудникам ФСО удалось прочитать русофобские мысли Мадлен Олбрайт? Почему люди верят Виктории Боне, выступающей против вышек 5G, и не верят Борису Гребенщикову, выступающему против войны? Для чего пропагандистам телеграм-каналы типа «Войны с фейками»? Читать далее →

Штирлиц внедряется в Кибервойска Z (feat Ксения Клочкова) Как набирают кибервоинов на киберфронт? Откуда кибервоины узнают, что именно им писать? Сколько комментариев кибервоин должен оставить за смену? Какое отношение «кибервойска Z» имеют к легендарным «ольгинским» троллям Евгения Пригожина? Есть ли свои кибервойска и ботофермы в Украине? Читать далее →

Белорусские партизаны за бандеровцев (feat Иван Яковина) Правда ли в Украину едут воевать добровольцы из Сирии и других стран Ближнего Востока? Насколько реально вступление в войну вооруженных сил Республики Беларусь? Какой украинский регион имеет самые богатые «бандеровские» традиции? Чем может обернуться вторжение в Украину для Лукашенко? Кто может отговорить Путина от начала ядерной войны? Читать далее →

Когда Путина не станет (feat Илья Красильщик) Что имел в виду Красильщик, заявив, что «мы провалились как нация»? Можно ли ставить знак равенства между путинской Россией и нацистской Германией? Почему россиянам нужно готовиться к уходу Путина уже сейчас? Как не потерять связь между теми, кто эмигрировал и теми, кто остался? Нужен ли прекрасной России будущего новый бело-сине-белый флаг? Читать далее →

Зачем Путин уничтожает Мариуполь (feat Илья Барабанов) Почему захват Мариуполя настолько принципиален для Владимира Путина? Действительно ли этот город не очень удобен для обороны? Что изменилось для Мариуполя за последние восемь лет? Правда ли, что российская армия значительно больше украинской? И какую роль в боях за Мариуполь играет так часто упоминаемый пропагандистами полк «Азов»? Читать далее →

Отработал эфир и в военкомат (feat Павел Казарин) Правда ли, что в Украине раздают оружие всем желающим? Как автомеханик может стать командиром для успешного бизнесмена или юриста? Что объединяет открытых геев и правоверного мусульманина? Какие настроения у людей, обороняющих Киев? Бойцов Теробороны реально кормят лобстерами? Как украинцы относятся к полку «Азов» и так называемым национальным батальонам? Читать далее →

Бунт на Первом канале Неужели Первый канал снова перессорил украинцев? Можно ли считать героем человека, который занимался пропагандой, а теперь раскаялся? Как реагируют на акцию Овсянниковой другие российские тележурналисты? А вдруг это все провокация ФСБ?.. Читать далее →

Можно ли шутить о войне? (feat Идрак Мирзализаде) Над чем украинцам шутить можно, а россиянам не стоит? Можно ли в военное время проводить стендап-концерты? Почему людям так трудно признать, что их страна творит ужасные вещи? Правда ли, что нации, пережившие катастрофу, шутят смешнее других? Как относиться к карикатурам «Шарли Эбдо»? Читать далее →

Россия сдает позиции (feat Иван Яковина) Есть ли у российских войск шансы прорваться к Одессе? Зачем сотрудники ФСБ много лет обманывали Путина? Реальна ли перспектива штурма Киева? И мог ли Рамзан Кадыров действительно приехать в Украину? Читать далее →

Хэппи-энд неизбежен? (feat Антон Долин) Почему Владимира Зеленского можно сравнить с Гектором? Как получилось, что среди российских военных не осталось античных героев? Каким представлял себе «президента Владимира» в эпоху ядерной войны Владимир Сорокин? Если украинцы сейчас находятся в осажденном Хогвартсе и противостоят Волдеморту, то кто может стать профессором Снейпом? Может ли антиутопия в духе Джорджа Оруэлла иметь счастливый конец? Читать далее →

Путин против «Макдоналдса» (feat Алина Дидковская) Почему «Макдоналдс» — это символ свободы? Сможет ли он вернуться в Россию, если война закончится? Что случилось с «Макдоналдсами» в Крыму и непризнанных республиках Донбасса? Как «Макдоналдс» помогает украинской армии? И почему бойцов территориальной обороны в Киеве теперь кормят лобстерами? Читать далее →

Комета летит на Одессу С кем Бог: с русскими или с украинцами? И простит ли он Маргариту Симоньян? Что не нужно писать людям в Украине, если вы сами находитесь в безопасном месте? Почему жизнь Виктора Януковича похожа на древнегреческую трагедию? И зачем журналисты пытались помирить бывшего украинского президента с Иосифом Кобзоном? Читать далее →

«Вы враги народа, н****». Как пережить беспредел силовиков Как реагировали на полицейское насилие украинцы во времена Майдана? Почему Владимира Зеленского бесполезно шантажировать сомнительными видео? И как говорить с людьми, которые считают, что Украину бомбят американцы? Читать далее →

Когда ты немец и еврей одновременно Почему мы все время вспоминаем 1939 год? Неужели российские военные и правда будут бомбить Одессу? Легко ли начать ядерную войну? Когда люди в России начнут осознавать, что их обманывают? И главное — зачем Путину фейковое чаепитие со стюардессами? Читать далее →

«Там одни бендеровцы». Как пропаганда расчеловечивает людей Уместно ли сравнивать Владимира Мединского с Веркой Сердючкой? Чем отличаются бендеровцы от бандеровцев? Что связывает героев-панфиловцев и пограничников с острова Змеиный? И можно ли спрятаться от бомбежки в одесском метро? Читать далее →

Как если бы США напали на Канаду Нужно ли винить себя, если ты эмигрировал? Можно ли сравнивать действия России в Украине с действиями американских военных в Ираке и Афганистане? Должна ли Украина стыдиться того, что ей помогают американцы? Читать далее →

Люди с разными паспортами Каково это бросить свою квартиру и уехать от войны в другой город? Что за люди уезжают сейчас из России и как к этому относятся украинцы? Кто отобрал у украинцев любовь ко всему русскому? Путин собирается превратить Украину в Сирию? Кто вообще может его остановить? Читать далее →