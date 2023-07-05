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ФСБ отчиталась о возбуждении двух дел по статье о «госизмене» — в Южно-Сахалинске и Екатеринбурге

10:43 • 05.07.2023

ФСБ за сегодняшнее утро сообщила о двух задержанных по статье о «госизмене».

В ведомстве утверждают, что в Южно-Сахалинске «предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате». Задержанный родился в 1980 году, его имя не упоминается. ФСБ называет его «сторонником украинского неонацизма». Помимо уголовного дела о «госизмене», против него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

Тем временем в аэропорту Екатеринбурга, по данным ФСБ, по аналогичной статье задержан прилетевший из-за границы 39-летний мужчина, который якобы переводил деньги в поддержку ВСУ и «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения российских вооруженных сил». ФСБ называет его уроженцем Украины, его имя также не называется. Он арестован, уточняет ведомство.

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