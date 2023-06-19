По новой статье о запрете «ЛГБТ-пропаганды» составили уже 33 протокола. Оштрафованы две компании

С начала действия в России закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды» силовики составили уже 33 протокола по соответствующей административной статье — часть из них за демонстрацию ЛГБТ-контента. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, все протоколы составлены в период c апреля по июнь 2023 года. В частности, претензии были к нескольким крупным онлайн-кинотеатрам, таким как «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», а также к телеканалам «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».

Представители большинства сервисов ранее говорили, что протоколы им выписали не за пропаганду, а за демонстрацию ЛГБТ-контента детям.

Суды по таким протоколам пока вынесли только три решения. Так, компании «Триколор кино и ТВ онлайн», а также же Peers.TV оштрафовали на миллион каждую. Кроме того, штраф в 200 тысяч назначили должностному лицу «Триколора».

Закон о штрафах за «ЛГБТ-пропаганду» Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Теперь граждан по этой статье могут оштрафовать на сумму от 50 до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальный штраф — 800 тысяч, а для юрлиц — пять миллионов рублей. «ЛГБТ-пропаганда» запрещена среди лиц любого возраста, а демонстрация ЛГБТ-контента — среди детей.

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