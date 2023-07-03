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Пригожин пообещал продемонстрировать успехи своих наемников на фронте

16:30 • 03.07.2023

Евгений Пригожин пообещал в ближайшее время продемонстрировать успехи ЧВК Вагнера на фронте. Аудиосообщение с таким содержанием опубликовано в связанном с ним телеграм-канале Grey zone. 

Пригожин поблагодарил своих сторонников за поддержку и сказал, что «марш справедливости» 24 июня был направлен «на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества». По его словам, многое из этого ему удалось. При этом глава ЧВК Вагнера не сообщил, где сейчас находится он сам и его наемники. 

Это первое аудиосообщение Евгения Пригожина за неделю. В предыдущем, опубликованном 26 июня, он рассказал, что ЧВК Вагнера шла на Москву для демонстрации своего протеста против руководства Минобороны, а не для свержения власти в России. 

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