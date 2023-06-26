Евгений Пригожин опубликовал первое за двое суток голосовое сообщение. Он назвал ЧВК Вагнера самым боеспособным подразделением в России и повторил свой тезис о том, что «марш справедливости» стал ответом на удар Минобороны по тыловым лагерям наемников. По словам главы ЧВК Вагнера, бойцы пошли на Москву не для свержения власти, а для «демонстрации протеста». Последний раз Пригожин выходил на связь вечером 24 июня, когда прекратился его мятеж. Где он сейчас находится, до сих пор неизвестно.

«Сегодня я открыл пресс-службу и получил тысячи вопросов по поводу произошедших событий. Для того, чтобы не было кривотолков, хочу ответить на главный из этих вопросов.

Первое: какими были предпосылки марша справедливости? ЧВК Вагнера является, пожалуй, самым опытным и боеспособным в России, а возможно, и в мире. Мотивированные, заряженные бойцы, которые выполняли огромное количество задач в интересах Российской Федерации и всегда только в интересах российской федерации, в Африке, в арабских странах и во всем мире. Последнее время это подразделение добилось хороших результатов на Украине, выполнив серьезнейшие задачи. В результате интриг, непродуманных решений, это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов, никто не согласился подписывать контракт с Минобороны, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки и своего опыта во время СВО, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой боевой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти в Минобороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое процентом или двумя. Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить ЧВК Вагнер в целости и сохранности, были использованы.

Но ни один не был реализован в попытках войти в любую другую структуру, где мы сумеем приносить действительно пользу. Мы были категорически против того, что хотят сделать. При этом решение о переходе в Минобороны и, понимая наш настрой, о закрытии ЧВК Вагнера было принято в самые неподходящие моменты. Тем не менее мы выставляли технику на травы, собирали все что необходимо, делали инвентаризацию и собирались в случае, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО.

Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар. И сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек — бойцов ЧВК Вагнера — погибли. Некоторые получили ранения. Это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Я сделал заявление, в котором сказал, что мы не собираемся никаким образом проявлять агрессию. Но, если по нам будут наноситься удары, будем воспринимать это как попытку уничтожения и давать ответ.

Во время всего марша, который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. В течение суток мы прошли 780 километров. Не доходя 200 с небольшим километров до Москвы. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. В этом была наша задача. Среди бойцов ЧВК Вагнера несколько человек ранены и двое погибших, которые присоединились к нам, военнослужащие Минобороны по собственному желанию. Никто из бойцов ЧВК Вагнера не принуждался к этому походу и все знали его конечную цель. Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК Вагнера и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Это требовала общественность, все военнослужащие, которые видели нас во время марша, поддерживали нас. Мы не дошли около 200 километров до Москвы, пройдя 780 километров в одном и другом направлении. Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 километров к Москве, развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточно. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора.

Первый фактор — это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор — мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.

В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК Вагнера в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.

Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости показал множество тех вещей, о которых мы говорили ранее: серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части, аэродромы, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. Поэтому, если бы действия 24 февраля 2022 года во время начала спецоперации выполняло подразделение по уровню обученности, по уровню моральной собранности и готовности к выполнению задач как ЧВК Вагнера, то, возможно, спецоперация длилась бы сутки. Понятно, что там были и другие проблемы, но мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия.

Когда 23 и 24 июня мы шли мимо российских городов, мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами флагами ЧВК Вагнера. Они все были счастливы, когда мы приходили, и когда проходили мимо. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились, потому что в марше справедливости, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня имеются нашей стране.

Это основные вопросы, на которые я могу дать ответы для того, чтобы исключить кривотолки как в российских соцсетях и СМИ, так и в зарубежных сетях.

Итак: наш марш мы начали из-за несправедливости. По дороге, на земле, мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли и полностью взяли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 2022 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти, о чем много раз раз говорилось. Развернулись мы для того, чтобы не проливать кровь русских солдат».

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