В день мятежа наемников Путин отдыхал на яхте Ковальчука

24 июня Владимир Путин наблюдал за фестивалем «Алые паруса» с яхты своего друга, бизнесмена Юрия Ковальчука. Об этом журналист Михаил Зыгарь написал в колонке для The New York Times. По его словам, президент любит этот студенческий праздник и никогда не пропускает частные вечеринки на реке, наблюдая за проплывающими кораблями.

Путин прилетел из Москвы в Санкт-Петербург несмотря на то, что в это время наемники Пригожина беспрепятственно двигались в сторону столицы, пишет Зыгарь. Его источники из ближайшего окружения Путина называют это «пока самым ярким свидетельством того, что президент оторван от реальности». По словам журналиста, Путин по-прежнему считает, что у него все под контролем, и что мятеж ЧВК Вагнера не повлиял на политическую ситуацию в России.

Однако это не так, пишет Зыгарь. По его словам, представители правящей элиты больше не воспринимают президента как гаранта стабильности, которым он для них оставался в течение долгого времени.

24 июня сервис Flightradar показал, что несколько президентских самолетов вылетели из Москвы в направлении Санкт-Петербурга. «Агентство» сообщало, что они пропали с радаров в районе Твери, где находится военный аэродром, на котором базируются эти борты. Журналисты предположили, что Владимир Путин летал в свою резиденцию на Валдае, которая находится в 60 километрах от этого аэродрома.

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