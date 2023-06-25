Президентские самолеты, покинувшие Москву во время мятежа Пригожина, вернулись в город

Два самолета специального летного отряда «Россия», которыми пользуется Владимир Путин, в ночь на воскресенье вернулись в Москву. На это обратило внимание «Агентство». Еще один борт, которым, предположительно, пользуется глава МИДа Сергей Лавров, вернулся в столицу днем в воскресенье. Ранее в субботу 24 июня, когда ЧВК Вагнера двигалась в сторону Москвы, эти самолеты вылетели из Внуково.

Борт СЛО Airbus A319-115 (CJ) улетел из Москвы в Пулково, сообщало «Настоящее время». По информации издания, этим самолетом раньше пользовался Сергей Лавров. Два президентских борта после вылета из Внуково накануне пропали с радаров в районе Твери и снова появились на них 25 июня в той же области. Речь идет о самолетах Ил-96-300ПУ. По данным сервиса flightradar, на который ссылаются журналисты, первый борт приземлился в Москве 25 июня в 01:50, а второй — в 03:43.

«Агентство» отмечает, что под Тверью находится военная авиабаза «Хотилово», на которой базируется летный отряд «Россия». В 60 километрах оттуда расположена резиденция Путина на Валдае. Ранее «Агентство» (на тот момент — «Проект») выяснило, что рядом с этой авиабазой в 2017 году была построена железнодорожная ветка и станция, похожая на ту, что находится возле президентской резиденции. Издание предполагает, что Владимир Путин мог переждать там бунт.

Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию о вылете Путина из Москвы и сказал, что тот работает в Кремле.

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