В Беларуси строят лагеря для ЧВК Вагнера

В Беларуси начали строить военные лагеря для бойцов ЧВК Вагнера, сообщает «Верстка» со ссылкой на лесничество Могилевской области. По информации журналистов, лагеря будут находиться в 200 километрах от границы с Украиной недалеко от города Осиповичи, там смогут разместить до восьми тысяч наемников.

Собеседник издания в лесничестве сказал, что перед ними поставили задачу построить лагеря до полудня вторника 26 июня. По его словам, площадь лагерей составит 24 тысячи квадратных метров. Информацию об этом строительстве «Верстке» подтвердил источник, близкий к руководству Могилевской области, а также родственники «вагнеровцев».

Родственница одного из бойцов в разговоре с журналистами утверждала, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь. Супруга другого наемника сообщила, что ее муж в субботу находился в Ростове, а затем сообщил, что их «скорее всего» направят в Беларусь, и больше не выходил на связь. Еще три участника чатов, в которых общаются родственники наемников, написали, что получили аналогичные сообщения от своих близких, но в разговоре с «Версткой» не смогли подтвердить информацию об отправке «вагнеровцев» в Беларусь.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о призывах к мятежу в отношении Пригожина будет прекращено, и что основатель ЧВК Вагнера сможет уехать в Беларусь. Незадолго до этого Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиными, после чего тот развернул колонны своих наемников и заявил, что не поведет их на Москву.

Где сейчас находится Пригожин, неизвестно. 25 июня его пресс-служба опубликовала сообщение о том, что он «пока не на связи». «Он передает всем привет и ответит на все вопросы, когда будет на нормальной связи», — говорилось в сообщении. Сейчас оно удалено. Последний раз Евгения Пригожина видели, когда он уезжал на автомобиле из Ростова-на-Дону вечером 24 июня.

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