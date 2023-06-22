В Ростове-на-Дону проходят обыски у защитников погибшего в спецприемнике антивоенного активиста

В Ростове-на-Дону силовики пришли с обысками к адвокату погибшего в заключении антивоенного активиста Анатолия Березикова Ирине Гак и общественной защитнице Татьяне Спорышевой. Об этом сообщает «Первый отдел».

Накануне СК возбудил уголовное дело по статье о «доведении до самоубийства» по факту смерти Березикова в спецприемнике Ростова-на-Дону. Как сообщила администрация учреждения, он якобы повесился в своей камере около 10 утра 14 июня.

В то же время Ирина Гак предполагала, что ее подзащитный мог быть убит. Незадолго до его смерти, она встретилась с Березиковым и сфотографировала следы на его теле, предположительно, от электрошокера.

Сам Березиков неоднократно рассказывал о пытках и издевательствах со стороны силовиков, а также об угрозах убийством и требованиях отказаться от адвоката. Музыканта и антивоенного активиста Анатолия Березикова задержали в мае. Поводом, вероятно, стало распространение им листовок украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным безопасно сдаться в плен.

По данным «Первого отдела», ФСБ готовилась возбудить против него дело о «госизмене».

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