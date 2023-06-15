В спецприемнике Ростова-на-Дону умер антивоенный активист. Адвокат говорит, что силовики пытали его

В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний антивоенный активист Анатолий Березиков. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Березикова Ирину Гак. По ее словам, силовики пытали и угрожали ее подзащитному.

Гак рассказала, что 14 июня приехала к Березикову в спецприемник, но ей сообщили, что его там нет. Тогда же она увидела рядом со спецприемником медицинский автомобиль, куда заносили тело Березикова.

Журналистам «ОВД-Инфо», дозвонившимся в спецприемник, сообщили, что Березиков покончил с собой.

Гак также рассказала, что Березиков регулярно жаловался на избиения и угрозы со стороны силовиков. Так, накануне смерти адвокат сфотографировала на его теле следы от электрошокера. А после обыска, который прошел у Березикова 10 мая, он говорил, что силовики сломали ему ребра.

После этого его задержали и арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полиции. 21 мая на выходе из спецприемника его задержали снова и арестовали по статье о мелком хулиганстве. После этого Березиков рассказывал, что перед судом полицейские вывозили его за город, где пытали электрошокером, требуя отказаться от адвоката.

31 мая его арестовали в третий раз — на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Он должен был выйти на свободу 15 июня.

Реальным основанием для преследования Березикова, вероятно, стало то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным безопасно сдаться в плен.

Как пишет «Первый отдел», против Березикова готовилось уголовное дело о «госизмене».

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