В районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа засекли подводные шумы 

Утром 21 июня канадский поисковый самолет засек в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» подводные шумы, похожие на стук. Об этом, как передает CNN, сообщила береговая охрана США.

По данным телеканала, после этого поиски сосредоточили в районе, где были зафиксированы аномальные шумы. Однако выяснить их происхождение и обнаружить батискаф до сих пор не удалось.

Батискаф «Титан» с пятью пассажирами на борту совершал погружение к обломкам «Титаника», которые лежат на дне Атлантического океана на глубине около 3800 метров.

18 июня стало известно, что глубоководный аппарат потерял связь и пропал с радаров материнского судна «Полярный принц». С тех пор о местонахождении батискафа и состоянии пассажиров ничего неизвестно. По данным береговой охраны США, запасы кислорода на борту закончатся к утру 22 июня.

Бывший директор компании OceanGate, которой принадлежит батискаф «Титан», Дэвид Лохридж рассказал Associated Press, что еще в 2018 году предупреждал руководство об опасности использования «Титана» на больших глубинах и призывал провести дополнительные испытания. Однако, по его словам, руководство к нему не прислушалось, сочтя его недостаточно компетентным, потому что он не инженер.

Как сообщалось ранее, на борту «Титана» находятся британский миллиардер, владелец компании Action Aviation Хэмиш Хардин, один из самых богатых людей Пакистана, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе, а также основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

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