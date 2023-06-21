СК завел уголовное дело по факту гибели в ростовском спецприемнике антивоенного активиста

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «доведении до самоубийства» после гибели в спецприемнике Ростова-на-Дону антивоенного активиста Анатолия Березикова. Об этом сообщает «Первый отдел» со ссылкой на постановление ведомства.

Ранее администрация спецприемника сообщала, что причиной смерти Березикова стало самоубийство. Он якобы повесился в своей камере около 10 утра 14 июня.

В то же время адвокат Березикова Ирина Гак, полагает, что ее подзащитный мог быть убит. Незадолго до его смерти, она встретилась с Березиковым и сфотографировала следы на его теле, предположительно, от электрошокера.

Сам Березиков неоднократно рассказывал о пытках и издевательствах со стороны силовиков, а также об угрозах убийством и требованиях отказаться от адвоката.

Музыканта и антивоенного активиста Анатолия Березикова задержали в мае. Поводом, вероятно, стало распространение им листовок украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным безопасно сдаться в плен.

Тем не менее в спецприемник Березикова поместили, арестовав по статье о «мелком хулиганстве». По данным «Первого отдела», ФСБ готовилась возбудить против него дело о «госизмене».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.