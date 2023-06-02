На российские онлайн-кинотеатры составили почти два десятка протоколов из-за демонстрации ЛГБТ-контента детям

Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за сохранение доступа для несовершеннолетних пользователей к ЛГБТ-контенту, а также за его неверную возрастную маркировку. Суд уже вынес решение по одному из них.

Так, мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Триколор Кино и ТВ» на 1,2 миллиона рублей. Какой именно фильм стал поводом для штрафа — неизвестно. Представитель компании рассказал изданию РБК лишь о том, что вызвавший вопросы властей контент удалили и не стал раскрывать подробности.

Такие же протоколы за демонстрацию ЛГБТ-контента детям получили также сервисы Start, Wink, Ivi, «Кинопоиск», «МегаФон ТВ»,, More.tv, Okko, Peers.TV и Premier.

На этой неделе представитель сервиса Start рассказал, что претензии Роскомнадзора связаны с фильмом «Идеальные незнакомцы». В компании добавили, что протокол составили из-за «возможной ЛГБТ-демонстрации и некорректно указанного возрастного ценза».

В свою очередь, в «МегаФоне» также заявили, что протокол связан с неверной возрастной маркировкой, а не «с каким-либо видом пропаганды». «Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», — говорил ранее представитель компании.

26 мая стало известно, что административное дело о демонстрации ЛГБТ-контента несовершеннолетним завели на кинокомпанию «Русский репортаж». Информация об этом появилась на официальном портале московских судов. Судебное заседание должно пройти 21 июня.

«Мы подтверждаем, что на нашем телеканале Kinoliving была демонстрация сериала “Сделано в Италии”, в котором, по мнению РКН, содержалась сцена ЛГБТ. С обвинениями в пропаганде ЛГБТ не согласны, свои возражения направили в суд, надеемся на справедливое решение. Но каким бы оно ни было, примем к исполнению», — приводит слова представителей компании телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Русский Репортаж» около 30 лет занимается в России дистрибуцией кинопродукции и сериалов. Теперь компании грозит крупный штраф или приостановка работы до 90 суток.

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