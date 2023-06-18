Путин и российские провоенные блогеры говорят, что глава ВСУ Залужный ранен и находится за границей. В Украине это отрицают

На встрече Владимира Путина с «военкорами» обсуждали главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, рассказал сотрудник ВГТРК Павел Зарубин.

Он опубликовал видео, на котором участники встречи спрашивают у Путина о Залужном. «А где он, Залужный? Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — отвечает Путин.

В российских провоенных телеграм-каналах с мая распространяются сообщения о ранении и даже гибели главы ВСУ. Украина отрицает подобные сообщения. 20 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в распространении этих новостей и сообщила, что он «делает свою работу» и находится «на месте». «Это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии», — сказала она.

15 июня РИА «Новости» со ссылкой на анонимного сотрудника российских силовых структур с «источниками в украинской военной разведке» сообщило о ранении еще одного высокопоставленного украинского военного — главы разведки Кирилла Буданова. Он якобы «получил тяжелое ранение» после удара российских военных по штаб-квартире украинской разведки в Киеве. Источник утверждает, что Буданова вывезли в Германию, в госпиталь бундесвера в Берлине. Вывозили его якобы через Польшу спецбортом военно-воздушных сил США.

После этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 16 июня встречался с Валерием Залужным и Кириллом Будановым — они приняли участие в заседании военного кабинета.

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